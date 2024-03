Loren Allred urodziła się w Pittsburgu. Jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką oraz aktorką. Jej marzeniem od zawsze były występy na Broadwayu.



Jej kariera zaczęła się jednak nieco inaczej, bo od przygody w amerykańskim "The Voice". W trzecim sezonie trafiła do drużyny Adama Levine'a, gdzie dotarła do odcinków na żywo. Jednak to nie talent show okazał się momentem przełomowym w jej karierze.



W 2017 roku Allred otrzymała propozycję wykonania piosenki do filmu "Król rozrywki". Wokalistka wykonała na potrzeby produkcji utwór "Never Enough" i to jej głos widzieli widzowie, gdy na ekranie śpiewała Rebecca Ferguson. Utwór okazał się ogromnym przebojem. Na Youtube przebił ponad 300 milionów wyświetleń, natomiast na Spotify odtworzono go ponad pół miliarda razy.



Jednak znakomite wykonanie nie przyniosło jej jednak tak wielkiej sławy, jak można było się spodziewać.

Wielki przebój nie przyniósł jej sławy. Po swoje poszła do "Mam talent"

Aby zyskać odpowiedni rozgłos Loren pojawiła się w brytyjskiej edycji "Mam talent" w 2022 roku. Uczestniczka stanęła przed jurorami i przyznała się, że to ona śpiewa wielki przebój. Simon Cowell złapał się za głowę.



"Być może słyszeliście mój głos, ale nie znacie mojej twarzy. Śpiewałam 'Never Enough' w 'Królu rozrywki'" - wyznała. "O mój Boże. Zaśpiewałaś największą piosenkę w historii i ujawniłaś, że to wcale nie aktorka, więc dlaczego nie zrobiłaś kariery potem" - komentował Simon Cowell.

W brytyjskiej wersji programu Loren dotarła do finału. W 2024 roku ponownie próbowała szczęścia w "Mam talent". Tym razem w gwiazdorskiej edycji programu. Przygodę z show zakończyła na półfinale.

"Prawie odebrano ci ten moment. Nikt nie wiedział, że to ty. A teraz mówisz to Ameryce. To była wyjątkowa chwila i mam nadzieje, że otrzymasz sławę, na jaką zasługujesz" - podsumował jej historię Cowell.



Wideo GOLDEN BUZZER! Loren Allred shines bright with ‘Never Enough’ | Auditions | BGT 2022

Loren Allred wypuszcza teledysk do "Never Enough"

Już po zakończeniu specjalnej edycji "Mam talent", wokalistka postanowiła pójść za ciosem. 22 marca do sieci trafił teledysk z Loren Allred w roli głównej. Teledysk nakręcono The Mallows Estate, a reżyserami byli Alexa San Roman i Phil Gomez.

Teledysk do piosenki duetu Benj Pasek - Justin Paul, wykonywany przez Allred obejrzano w ciągu 5 dni prawie pół miliona razy.

"Włożyłam całe serce w stworzenie czegoś wyjątkowego dla fanów, którzy wspierali mnie od początku. Marzyłam o stworzeniu własnego obrazka, który miałby symbolizować znaczenie tej piosenki dla mnie... Żadna ilość materialnego bogactwa nie może równać się z życiem pełnym miłości i autentyczności. Nigdy nie przypuszczałam, że jako niezależna artystka uda mi się spełnić to marzenie. Mam nadzieję, że spodoba wam się pierwszy w historii oficjalny teledysk do 'Never Enough'" - napisała.

Piosenka, podpisana jako "Loren Version" trafiła również na Spotify. Ponadto artystka wypuściła swoją EP-kę z remiksami wspomnianego przeboju.