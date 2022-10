Gaupa z drugą płytą "Myriad". Kiedy premiera?

"Myriad", drugi longplay kwintetu z Falun, wyda niemiecka Nuclear Blast Records. Album, który ujrzy światło dzienne 18 listopada, będzie można nabyć w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Wyjaśnijmy, że muzyka Szwedów to amalgamat psychodelicznego rocka, stoner i doom metalu oraz folku, nad którym unosi się intrygujący głos stojącej przy mikrofonie Emmy Näslund.



Okładka "Myriad" jest dziełem Jo Riou Graphic Designer.



Nową płytę zespołu Gaupa promują single "RA", "Moloken" i "Diametrical Enchantress". Teledysk do ostatniego z nich możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Wideo GAUPA - Diametrical Enchantress (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Oto program albumu "Myriad":

1. "Exoskeleton"

2. "Diametrical Enchantress"

3. "Moloken"

4. "RA"

5. "Elden"

6. "My Sister Is A Very Angry Man"

7. "Sömnen"

8. "Mammon".