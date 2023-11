Jak informuje serwis AP, wystawione na aukcji "The Fashion of Prince Auction" przedmioty pochodzą od osób, które ściśle współpracowały z Prince'em - stylistów, projektantów, osobistych asystentów. Są to głównie ubrania i dodatki, bo ich obecny właściciel chciał założyć muzeum poświęcone nie twórczości, ale stylowi Prince'a.

Prince. Garderoba warta tysiące trafiła na sprzedaż

Najbardziej znanym przedmiotem w kolekcji jest wykonana z miękkiego jedwabiu koszula z wysokim marszczonym kołnierzykiem i bufiastymi rękawami. Zdobią ją trzy warstwy falban, francuskie mankiety i guziki ze sztucznych pereł. Jak można przeczytać w specyfikacji domu aukcyjnego RR Auction, zachowała się ona w bardzo dobrym - jedynie prawy rękaw jest nieco poplamiony.

Prince występował w tej koszuli na koncertach podczas trasy Purple Rain Tour po Ameryce Północnej, między 4 listopada 1984 a 7 kwietnia 1985 roku. Miał ją też na sobie, gdy wykonywał utwór "Purple Rain" podczas gali American Music Awards w 1985 roku, gdzie otrzymał trzy statuetki. Koszula została kupiona od projektanta, który pracował nad strojami Prince'a do filmu "Purple Rain" i jego późniejszej trasy koncertowej.

Przebojami aukcji "The Fashion of Prince Auction" mogą zostać też kostiumy, które Prince nosił na planie swojego film "Under the Cherry Moon" z 1986 roku (polski tytuł: "Zakazana miłość"). Cena białego kaszmirowego płaszcza wynosi w tej chwili 11 tys. dolarów. Podobną kwotę zaoferowano za dwuczęściowy strój z przezroczystej czarno-szarej tkaniny devoré ozdobionej wzorem winorośli. Rzeczoznawcy szacują jednak, że sprzedadzą się one za minimum 45 i 35 tys. dolarów.

Na aukcji oprócz strojów znalazły się też biżuteria, zdjęcia polaroidowe, taśmy-matki albumów artysty (w tym wydanego w 1988 roku "Lovesexy" i "Batmana" z 1989 roku) oraz oficjalna dokumentacja jego filmów i teledysków. Przedmioty można licytować na stronie firmy RR Auction do 16 listopada.