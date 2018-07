​G-Eazy: Demi Lovato to tylko przyjaciółka

G-Eazy zaprzecza plotkom na temat związku z Demi Lovato po tym, jak zdjęcie pary trzymającej się za rękę pojawiło się w sieci. "To tylko przyjaciółka" - mówi raper.

G-Eazy zdementował plotki /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Na początku lipca Halsey poinformowała, że rozstała się z G-Eazym.

Dwa tygodnie później raper został sfotografowany z Demi Lovato, którą trzymał za rękę, wychodząc z klubu w Hollywood. W mediach od razu pojawiły się spekulacje dotyczące romansu gwiazd.

G-Eazy postanowił jednak skomentować te plotki. "Demi Lovato to tylko przyjaciółka" - mówił raper w jednym z wywiadów. Dodał też, że ma świadomość, iż jego życie prywatne wzbudza duże zainteresowanie, co potrafi utrudnić codzienne sytuacje. Mimo to stara się w pierwszej kolejności odczuwać wdzięczność za to, co udało mu się osiągnąć i akceptować negatywne strony popularności.

Halsey mocno przeżyła rozstanie z G-Eazym. Podczas koncertu w Lansing w stanie Michigan wokalistka rozpłakała się na scenie.