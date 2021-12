Funeral Mist przed premierą albumu "Deiform"

Za całość materiału zawartego na "Deiform", czwartym albumie blackmetalowego Funeral Mist ze Sztokholmu, odpowiada oczywiście D. Rostén alias Mortuus vel Arioch, na co dzień frontman Marduka, który zajął się muzyką, tekstami, wokalami oraz grą na basie i gitarze.



Okładka to dzieło studia graficznego Holy Poison Design, firmy prowadzonej przez Rosténa.



Następcę płyty "Hekatomb" (2018 r.) wyda francuska Norma Evangelium Diaboli. Materiał dostępny będzie w edycji CD (z 20-stronicową książeczką), jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Z krótką zapowiedzią longplaya "Deiform" Funeral Mist możecie się zapoznać poniżej:

Wideo FUNERAL MIST - Deiform - Announcement

Oto program albumu "Deiform":

1. "Twilight Of The Flesh"

2. "Apokalyptikon"

3. "In Here"

4. "Children Of The Urn"

5. "Hooks Of Hunger"

6. "Deiform"

7. "Into Ashes".