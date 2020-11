Fundusz Wsparcia Kultury: Kiedy ponowna weryfikacja dotacji?

"Mamy nadzieję, że w ciągu następnego tygodnia zdołamy ponownie zweryfikować wnioski z Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zadziała jak tylko zakończy się proces weryfikacji wniosków" - podkreśliła w nocy z czwartku na piątek (19/20 listopada) w Sejmie wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Szefostwo ministerstwa kultury: Wanda Zwinogrodzka i Piotr Gliński, z prawej Cezary Domagała /Piotr Molecki /East News

Wiceszefowa MKiDN odpowiadała w Sejmie na pytania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i Moniki Wielichowskiej (KO) ws. Funduszu Wsparcia Kultury. Parlamentarzystki chciały uzyskać informację m.in. w jaki sposób przyznawane były środki w ramach FWK, kto i na jakich zasadach oceniał wnioski, kto wpadł na pomysł, by teatry i filharmonie "wrzucić do jednego worka" z agencjami impresaryjnymi, a także kiedy wsparcie trafi do potrzebujących.

Reklama

Odpowiadając na pytania, Wanda Zwinogrodzka przypomniała, że FWK został utworzony w odpowiedzi na postulaty środowiska po pierwszym lockdownie, zaś jego formalne ogłoszenie i nabór zbiegły się w czasie z drugą falą zachorowań.

"Celem tego funduszu była głównie aktywizacja rynku w dziedzinie szczególnie dotkniętej przez pandemię, tzn. tam, gdzie wydarzenia nie mogły się odbywać bądź to z powodu braku widowni bądź mogły odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie już potem, kiedy zmniejszono obostrzenia. Stąd wzięła się koncepcja, że to będą te trzy dziedziny - muzyka, teatr i taniec" - wyjaśniła.



Dodała, że "cele funduszu nie były stricte pomocowe czy socjalne", ponieważ "do celu socjalnego są osobne instrumenty w ministerstwie uruchomione i podobnie jest jeśli chodzi o sprawowanie mecenatu nad kulturą".



Wiceminister kultury zwróciła uwagę, że kryteria naboru wniosków "były opublikowane w ogłoszeniu o konkursie i można je było poznać, przy czym były to kryteria różne wobec różnych grup".

"Tu odpowiadam na pytanie o włożenie do jednego worka - w pewnym sensie tak. W sensie ogólnej nazwy funduszu, sposobu naboru itd. Natomiast te kategorie, które fundusz miał zaspokoić - tzn. samorządowe instytucje kultury, NGO-sy, przedsiębiorców i wreszcie scenotechnikę - były podzielone na kategorie i w tych kategoriach były nieco inne kryteria, inaczej liczone" - powiedziała.

Wiadomości Kuba Kawalec (happysad) odpowiada Kazikowi (Kult): "Kupa w swoje gniazdo". Wyjaśnia, dlaczego zgłosił się do Funduszu Wsparcia Kultury

Fisz krytykuje Kazika (Kult) za "szambo". Chodzi o dotacje z Funduszu Wsparcia Kultury



Zwinogrodzka podkreśliła, że FWK "był konsultowany ze środowiskami". "Jego koncepcja powstała w Instytucie Teatralnym w gronie ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska teatralne, ale został rozbudowany o dziedziny tańca i muzyki" - wspomniała. Wyjaśniła też, że wnioski były oceniane przez zespoły eksperckie tych instytutów według kryteriów, które "były publikowane i nadal są dostępne na stronach internetowych".



Wiceszefowa MKiDN przypomniała, że wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podjął decyzję o ponownej weryfikacji wniosków po tym, jak "powstało podejrzenie, że część wnioskodawców mogła raportować nierzetelnie dane".

"Niestety, ten proces zajmie trochę czasu. Sami nad tym ubolewamy. Mamy nadzieję, że w ciągu następnego tygodnia zdołamy tego dokonać. Fundusz zadziała jak tylko zakończy się proces weryfikacji wniosków. Ta weryfikacja na razie w nikłym stopniu potwierdza zarzuty, które zostały postawione odnośnie konkretnych podmiotów" - poinformowała.