Pod koniec 2021 roku u Marka Whelana zdiagnozowano białaczkę.

"To, co zaczęło jako fikcyjny album konceptualny, stało się niewiarygodnie realne. Mierzyłem się z pewną śmiercią, lecz piszące ten album jego motyw przewodni stał się oczywisty. Każdy z nas może nie doczekać jutra. Carpe diem" - powiedział Mark Whelan, grający na gitarze wokalista Fuming Mouth, który po chemioterapii i przeszczepie szpiku kostnego w 2022 roku wygrał walkę z białaczką.

Drugi album Fuming Mouth pilotuje singel "The Silence Beyond Life".

"'The Silence Beyond Life' to nasz najbardziej melodyjny i najcięższy utwór, czerpiący inspiracje od God Macabre, Gorement oraz innych szwedzkich zespołów spod znaku melodyjnego death metalu w rodzaju Therion i Cemetary. To kompozycja mówiąca o tym, by starać się przeżyć pokonując tęsknotę za śmiercią" - precyzuje frontman Fuming Mouth.

"Last Day Of Sun" będzie pierwszym dużym albumem Fuming Mouth w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records, z którą deathmetalowcy z Massachusetts podpisali kontrakt pod koniec 2020 roku. Jego premierę zaplanowano na 3 listopada (CD, na winylu, cyfrowo).

Teledysk do singla "The Silence Beyond Life" Fuming Mouth możecie zobaczyć poniżej:

Clip Fuming Mouth The Silence Beyond Life

Fuming Mouth - program płyty "Last Day Of Sun" (tracklista):

1. "Out Of Time"

2. "Respect And Blasphemy"

3. "The Silence Beyond Life"

4. "The Sign Of Pain"

5. "Leaving Euphoria"

6. "I’ll Find You"

7. "Disgusterlude"

8. "Kill The Disease"

9. "Last Day Of Sun"

10. "R.I.P. (Rest In Piss)"

11. "Burial Practices"

12. "Postfigurement".