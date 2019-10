Fryderyki 2020 ponownie w Katowicach. Kiedy ruszają zgłoszenia?

W dniach 8 oraz 13-14 marca 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Fryderyków. Gala wręczenia polskich nagród muzycznych po raz drugi z rzędu odbędzie się w Katowicach, a całość będzie otwarta dla publiczności.

Dawid Podsiadło na gali Fryderyki 2019 w Katowicach /Łukasz Kalinowski / East News

Przypomnijmy, że w tym roku Fryderyki świętowały jubileusz 25-lecia. Wówczas gala po raz pierwszy odbyła się w Katowicach (wcześniej nagrody wręczano w Warszawie).

Wideo Po raz 25. rozdano Fryderyki. "To najwyższe wyróżnienie dla artysty" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Imprezę otworzy Gala Muzyki Poważnej, która w niedzielę 8 marca 2020 r. zagości we wnętrzach NOSPR.

Wręczenie statuetek w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej odbędzie się w sobotę 14 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a dzień wcześniej na tej samej scenie, w ramach Fryderyk Festiwal, wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Wstęp na wszystkie muzyczne wydarzenia będzie biletowany.

Fryderyki 2019: Występy na gali 1 / 20 Kayah i Magda Mołek Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczyła 10-tysięczna publiczność, a relację z ceremonii na antenie TVN oglądało ponad 1,6 mln widzów.



"Bardzo się cieszę, że ponownie możemy zaprosić wszystkich miłośników muzyki do obchodów tego wyjątkowego święta. Od ponad 20 lat Fryderyki budzą ogromne emocje zarówno w samej branży, jak i wśród fanów muzyki, a dziś ponownie otwierają się na publiczność dzięki między innymi kontynuacji współpracy z miastem Katowice. W jego wyjątkowych przestrzeniach koncertowych w marcu przyszłego roku laureaci odbiorą swoje statuetki w kategoriach muzyki rozrywkowej, jazzowej i poważnej" - zapowiada Andrzej Puczyński, przewodniczący Związku Producentów Audio Video.

Fryderyki 2019: Gwiazdy na ściance 1 / 24 Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy na gali rozdania Fryderyków. Na zdjęciu Pola Rise. Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Poza uroczystą galą wręczenia nagród Fryderykom towarzyszyć będzie także wiele innych wydarzeń: koncerty festiwalowe, konferencje, warsztaty i seminaria.

"Akademia Fonograficzna rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń do Fryderyków w połowie października. Albumy i single będzie można zgłaszać w 20 kategoriach muzyki rozrywkowej, 11 muzyki poważnej i 3 jazzowej. Na przełomie roku będziemy wiedzieli, czy wszystkie z nich będą brały udział w głosowaniu - aby kategoria się utrzymała, musi być w niej zgłoszonych co najmniej 6 płyt" - mówi Agnieszka Rapacka, koordynator Akademii Fonograficznej.

Wideo Dawid Podsiadło o Fryderykach: Jest to ogromne święto (Dzień Dobry TVN/x-news)

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do połowy listopada. W grudniu Rada Akademii Fonograficznej przeanalizuje wszystkie zgłoszone w konkursie nagrania i sprawdzi, czy spełniają kryteria regulaminu. Kolejny etap to już głosowanie fryderykowego jury, czyli ponad 1400 członków Akademii Fonograficznej - muzyków, twórców, dziennikarzy i przedstawicieli branży muzycznej.

W styczniu 2020 r. poznamy nominacje do Fryderyków.

Wideo Artur Rojek o swoim występie na Fryderykach: Na scenie będzie około pięćdziesięciu osób (Dzień Dobry TVN/x-news)

Start sprzedaży biletów planowany jest na przełom października i listopada.



W 2019 r. najwięcej Fryderyków zgarnął Dawid Podsiadło, który triumfował w sześciu kategoriach.



Reni Jusis na gali Fryderyki 2019 1 / 6 Reni Jusis na gali Fryderyki 2019 Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij