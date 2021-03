Frozen Crown: Album "Winterbane" w szczegółach

Powermetalowa formacja Frozen Crown z Włoch przygotowała trzecią płytę.

Frozen Crown przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Winterbane", nowy album grupy z Mediolanu, trafi na sklepowe półki 23 kwietnia nakładem rodzimej Scarlet Records, która szykuje wersję CD, edycję cyfrową oraz odsłonę winylową.



W utworze "Angels In Disguise" zaśpiewała gościnnie Federica Lanna, wokalistka Malefistum i Volturian, w którym udziela się Federico Mondelli, lider Frozen Crown, a zarazem autor okładki "Winterbane".

Dodajmy w tym miejscu, że wokalistką Frozen Crown jest - znana również z Ashes You Leave - Giada "Jade" Etro, prywatnie żona Federico.



Wśród 10 nagranych kompozycji znajdziemy także "Night Crawler", przeróbkę Judas Priest.



Trzeci longplay Włochów promuje singel "Far Beyond". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo FROZEN CROWN - Far Beyond (Official Video)

Oto program albumu "Winterbane":

1. "Embrace The Night"

2. "Towards The Sun"

3. "Far Beyond"

4. "The Lone Stranger"

5. "Crown Eternal"

6. "The Water Dancer"

7. "Angels In Disguise"

8. "Night Crawler" (przeróbka Judas Priest)

9. "Tales Of The Forest"

10. "Blood On The Snow".