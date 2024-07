Martyna Wojciechowska to znana polska dziennikarka, której największą pasją są podróże. Kobieta podejmuje wiele działań charytatywnych, a nawet udało jej się założyć własną fundację - UNAWEZA. To właśnie ta organizacja weszła we współpracę z projektem "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", czego skutkiem był pomysł na piosenkę oraz klip "Powiedz mi jak?".

Do sieci właśnie trafił utwór-manifest "Powiedz mi jak?"

21 lipca 2024 r. w sieci pojawił się teledysk do piosenki "Powiedz mi jak?". Za reżyserię klipu odpowiada słynny Tadeusz Śliwa, który w swoim dorobku ma takie produkcje filmowe, jak "Nieznajomi" czy seriale "Ucho prezesa" oraz "Gang Zielonej Rękawiczki". Dzień przed oficjalną premierą teledysk został przedstawiony widzom festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Autorem utworu "Powiedz mi jak?" jest DOBRY. Współpracował przy tym muzycznym manifeście z producentem Piotrem Galińskim, a także z jednym z najpopularniejszych polskich aktorów - Piotrem Fronczewskim. Został on głosem tej piosenki i narratorem całej opowieści.

"Jako MŁODE GŁOWY jesteśmy partnerem tego projektu. Przekaz utworu doskonale wpisuje się w misję Fundacji UNAWEZA. To współczesny manifest, pochwała bycia TU I TERAZ. Dostrzegania wielu małych-wielkich codziennych rzeczy, które składają się na nasze życie. Dlatego zachęcamy wszystkich do uważności. Na otaczający nas świat, na ludzi, którzy są wokół nas i na nas samych. Niezależnie od wieku, bo przekaz kierujemy i do młodych, i do starszych głów. Bez wyjątków. 'Powiedz mi jak?' zachęca do zatrzymania się, do refleksji" - tak opisują powstały projekt pomysłodawcy.

Jakie gwiazdy wystąpiły w klipie?

"Powiedz mi jak?" to utwór, który ma na celu zachęcenie młodych ludzi do czerpania radości z codzienności i tego, co ich otacza. Klip jest zbiorem fragmentów różnych historii, opowiedzianych przez osoby z odmiennych środowisk. Można ujrzeć w nim popularne osoby ze świata show biznesu, m.in. Dawida Podsiadło, Brodkę, Bedoesa 2115, Roberta Makłowicza czy Adama Małysza.

