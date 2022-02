Zestawienie Airplay 2021 otwiera "Friday (Dopamine Re-Edit)", czyli nowa wersja hitu Nightcrawlers "Push The Feeling On" (zyskującego popularność dzięki viralowemu wideo z udziałem Mufasa & Hypemana), przygotowana przez brytyjskiego producenta Ritona. Miejsce drugie zajmuje remiks: "I Was Made", który jest odświeżoną wersją hitu "I Was Made for Lovin’ You Baby" grupy Kiss, opracowaną przez braci VINAI - Alessandra i Andreę oraz Le Pedre. Podium zestawienia zamyka oryginalny singiel przygotowany przez polskich twórców - "Ale jazz!" - sanah i Vito Bambino.

Wideo Riton x Nightcrawlers - Friday ft. Mufasa & Hypeman (Dopamine Re-edit) [Official Video]

W pierwszej dwudziestce listy najpopularniejszych utworów radiowych znajdują się jeszcze tylko dwie polskie produkcje: na pozycji 4. uplasował się ubiegłoroczny hymn Męskiego Grania Orkiestry "I Ciebie też, bardzo", przygotowany przez Darię Zawiałow, Dawida Podsiadłę i Vita Bambino, oraz singel "Bez Ciebie" Dawida Kwiatkowskiego, który dotarł do 12. miejsca. Łącznie w top 100 zestawiania Airplay 2021 polscy artyści zajmują 26 pozycji, z czego aż 5 należy do sanah.

Obecność polskich artystów zmniejszyła się w zestawieniu w porównaniu z rokiem 2020, gdy w pierwszej dwudziestce notowane były 4 utwory polskich twórców, a w pierwszej setce - 28.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Barbara Kurdej-Szatan jako sanah

Pięć singli w top 100 zapewniło sanah pierwsze miejsce w zestawieniu sumującym słuchaczy wszystkich utworów danego artysty odtwarzanych w 2021 roku w stacjach radiowych. Na miejscu drugim uplasowała się Ava Max a podium zamyka Dua Lipa. Te same trzy wokalistki zajmowały podium zestawienia także przed rokiem, choć wtedy w trochę innej kolejności: Ava Max, Dua Lipa, sanah.

Airplay to zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych, przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio-Video. System MicroBe jest nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio-wideo w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.