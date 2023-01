Frenzy: Metal i komiksy na nowej płycie "Of Hoods And Masks"

Tym razem kwintet z Madrytu przygotował konceptualny album, którego źródłem inspiracji jest słynna powieść graficzna "Strażnicy" ("Watchmen") z lat 80. autorstwa Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa.

"Of Hoods And Masks", druga płyta Frenzy, ujrzy światło dzienne 20 kwietnia nakładem hiszpańskiej Fighter Records (CD, na winylu, cyfrowo).

"Blind Justice", debiutancki album Frenzy, miał swą premierę na początku 2019 roku sumptem zespołu. Grupa ma też w swoim dorobku EP-kę "Lethal Protector" z 2016 roku.

Nowy materiał Hiszpanów promuje wideoklip do singla "The Doomsday", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Doomsday

Oto program albumu "Of Hoods And Masks":

1. "One Minute Closer To..."

2. "The Doomsday"

3. "Where Is The Joke"

4. "Spectre Of Love"

5. "Uncompromised"

6. "Betrayal In Cold Blood"

7. "Fear The Hood"

8. "Living In Oz"

9. "Give Me Shred (Or Give Me Death)".