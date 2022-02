Freja na falach (debiutancki album "Tides")

Album "Tides" nagrano w studiu Catacomben. Mastering wykonał Joris Bonis, muzyk kojarzony z niderlandzkimi grupami Dodecahedron i Ulsect. Okładkę zaprojektował rodzimy artysta Johan Prenger.



Wyjaśnijmy, że duet Freja tworzą Carmen Raats alias C., grająca na gitarze barytonowej oraz basie wokalistka, która udziela się również w zespole Witte Wieven, oraz śpiewający perkusista Wessel Reijman alias W. Damiaen vel W. D., multiinstrumentalista figurujący także w szeregach m.in. Laster i Verval.

Pierwsza płyta Freji będzie mieć swą premierę 22 kwietnia nakładem belgijskiej Babylon Doom Cult Records (CD, na winylu).



Z premierową kompozycją "Our Chosen Path" duetu Freja możecie się zapoznać poniżej:

Wideo FREJA - Our Chosen Path

Oto lista utworów albumu "Tides":



1. "Our Chosen Path"

2. "Scattered Shields"

3. "Dusk"

4. "Cataclysm"

5. "Of Those Stricken By Fate"

6. "Cloaks Of Valor".