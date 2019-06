Freddie Mercury: Zobacz niepublikowany wcześniej teledysk "Time Waits For No One"

Do sieci trafił teledysk do niepublikowanej wcześniej wersji piosenki "Time" z musicalu o tym samym tytule. Nagranie "Time Waits For No One" pokazuje Freddiego Mercury'ego u szczytu jego możliwości.

Freddie Mercury w sierpniu 1986 r. podczas pamiętnego występu z grupą Queen w Knebworth Park /Peter Still/Redferns /Getty Images

"'Time Waits For No One' to hołd dla muzycznej mocy Freddiego Mercury'ego. Wykonanie, dramaturgia, skala głosu... Po czterech dekadach oczekiwania w końcu pojawiło się coś, co spodoba się zarówno nowym, jak i starym fanom artysty" - czytamy w oficjalnej informacji prasowej.

Freddie Mercury Time Waits For No One

Pierwotna wersja - pod tytułem "Time" - powstała na początku 1986 r. Piosenka została wykorzystana w musicalu "Time" przez Dave'a Clarka.

W trakcie sesji w studiach Abbey Road nagrano wtedy również inną wersję, która po ponad 30 latach ujrzała wreszcie światło dzienne jako "Time Waits For No One".

Wokaliście Queen towarzyszył wówczas na fortepianie Mike Moran. Clark w 2017 r. odnalazł wersję demo "Time Waits For No One". Z zarejestrowanej piosenki wyciągnął oryginalne ścieżki wokalu Freddiego i ponownie zaprosił do studia Morana, by ten na nowo nagrał swoją partię.

Urodzony 5 września 1946 r. Freddie Mercury naprawdę nazywał się Farrokh Bulsara. Na świat przyszedł w szpitalu rządowym na wyspie Zanzibar, leżącej na Oceanie Indyjskim, jako pierwsze dziecko Jer i Bomiego Bulsarów.

Wokalista zmarł 24 listopada 1991 r. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, nie komentował go publicznie i do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Dopiero na dzień przed śmiercią wydał oficjalne oświadczenie, w którym przyznał, że choruje na AIDS. Przyczyną śmierci Mercury'ego było zapalenie płuc będące skutkiem osłabienia organizmu.

Pierwsze plotki o chorobie pojawiły się w brytyjskich mediach w 1986 r. To wtedy Mercury miał zrobić test na HIV. Jego partner Jim Hutton po latach wyjawił, że u wokalisty wykryto AIDS w kwietniu 1987 r.



Queen Heaven For Everyone

W trakcie trzech dekad, które spędził na scenie, Mercury poza macierzystym zespołem współpracował również z innymi gwiazdami muzyki, nagrywając m. in. z Michaelem Jacksonem, Mickiem Jaggerem czy Davidem Bowie.

2 listopada 2018 r. do polskich kin wszedł film "Bohemian Rhapsody" (posłuchaj utworu!) o grupie Queen. W rolę Freddiego wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Freddie Mercury (1946-1991) 1 14 Autor zdjęcia: Źródło: Universal Music Polska 14

Na ekranie pojawili się również m.in.: Gwilym Lee (jako gitarzysta Brian May), Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.

May i Taylor zostali "kreatywnymi konsultantami" "Bohemian Rhapsody". Pierwotnie reżyserem był Bryan Singer, który jednak w grudniu 2017 r. został zwolniony przez wytwórnię 20th Century Fox. Singera zastąpił i dokończył film Dexter Fletcher.

"Bohemian Rhapsody" otrzymał w sumie cztery Oscary, w tym dla Ramiego Maleka (najlepszy aktor pierwszoplanowy). Od premiery film w Polsce obejrzało już ponad 1,38 mln widzów.