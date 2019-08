Fred Rister nie żyje. Producent miał 58 lat

Francuski DJ i producent Fred Rister zmarł 20 sierpnia po długiej walce z rakiem. Przyjaciel i współpracownik Davida Guetty w marcu 2018 r. poinformował, że zaprzestaje leczenia.

Fred Rister miał 58 lat /Frederic Patty /Warner Music Poland

Fred Rister (naprawdę nazywał się Frédéric Riesterer) karierę jako DJ rozpoczął jeszcze na początku lat 90. pod szyldem ABYALE. Kolejne produkcje sygnowane były także nazwami Ixxel i Mory Klein.

Największą popularność zdobył jako współpracownik swojego przyjaciela Davida Guetty, który regularnie trafia do czołówki listy najpopularniejszych DJ-ów świata "DJ Mag" (w 2011 r. zajął pierwsze miejsce).

Rister wraz z Guettą był odpowiedzialny m.in. za takie przeboje jak: "Memories" (ft. Kid Cudi), "Without You" (ft. Usher), "Getting' Over You" (ft. Fergie & LMFAO), "Little Bad Girl" (ft. Taio Cruz & Ludacris), "Club Can't Handle Me" (Flo Rida ft. David Guetta) i "When Love Takes Over" (ft. Kelly Rowland). Ta ostatnia piosenka została nagrodzona Grammy, a "Billboard" uznał ją za najlepszą dance-popową kolaborację wszech czasów.

Fred i David wyprodukowali też wyróżniony Grammy hit "I Gotta Feeling" The Black Eyed Peas z 2009 roku.

Wiosną 2018 r. Rister zaprezentował pożegnalny singel "I Want A Miracle", w którym wsparli go pracujący już z nim wcześniej Chris Willis oraz Sam Martin.

Cały dochód uzyskany ze sprzedaży piosenki trafi na cel charytatywny. Rister zapowiedział, że pieniądze zasilą organizację Kidney Cancer Association, działającą w ponad 100 krajach, której głównym celem jest walka z nowotworem nerek. Producent przez ostatnie 30 lat walczył z dziewięcioma nowotworami, ale nigdy nie zaprzestał komponowania i nagrywania muzyki.

Wideo “Mes jours sont comptés”: Fred Rister, complice nordiste de David Guetta, sort un single anti-cancer

Przy okazji premiery "I Want A Miracle" Rister poinformował, że zaprzestaje leczenia, bo choroba osiągnęła taki etap, że lekarze nie mogą mu już pomóc.



W maju premierę miał dokument "I Want A Miracle", będący hołdem dla producenta i jego wkładu w muzykę elektroniczną i taneczną. W filmie wypowiedzieli się m.in. David Guetta i Will.I.Am z Black Eyed Peas.

