Frayle po nagraniach albumu "Skin & Sorrow". Kiedy premiera?

"Skin & Sorrow", nowy longplay doom / postmetalowej formacji z Cleveland, trafi na rynek 1 lipca. Jego wydaniem w Europie zajmie się niderlandzka Lay Bare Recordings. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Wyjaśnijmy, że filarami kwintetu ze staniu Ohio są gitarzysta Sean Bilovecky oraz obdarzona hipnotyzującym głosem wokalistka Gwyn Strang.



"1692", debiutancki album Frayle, ujrzał światło dzienne w połowie lutego 2020 roku, zyskując spore uznane fanów i krytyków.



Teledysk do tytułowej kompozycji z płyty "Skin & Sorrow" Frayle możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Frayle - Skin & Sorrow (Official Video) 4k

Na płycie "Skin & Sorrow" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Treacle & Revenge"

2. "Bright Eyes"

3. "Skin & Sorrow"

4. "Ipecac"

5. "Stars"

6. "Roses"

7. "Sacrifant"

8. "All The Things I Was"

9. "Song For The Dead"

10. "Perfect Wound".