Nowy album duetu ze stanu Wirginia nagrano m.in. w studiu Mordor Sounds (ścieżki perkusji) i studiu Trepan (wokale) pod okiem Tony'ego Petrocelly'ego. Miksem i masteringiem "Triumphs" zajął się duński producent Jacob Hansen. Na okładce znajdziemy obraz autorstwa amerykańskiego artysty Tomasa Honza.



Wśród dziewięciu zarejestrowanych kompozycji znalazła się także przeróbka "I Am Vengeance" z repertuaru szwedzkiej grupy Naglfar .



Na następcy debiutu "Ruin" (2020 r.) u boku Dana Cooleya (wokal) i Steve'a Redmonda (gitara / orkiestracje) usłyszymy ponownie sesyjnego perkusistę Hannesa Grossmanna z Niemiec, byłego muzyka m.in. tak uznanych formacji jak Hate Eternal , Necrophagist i Obscura , a obecnie członka Triptykon .

W kompozycji "A Tyrant Rises As Titans Fall" wystąpił gościnnie Brandon Ellis, gitarzysta The Black Dahlia Murder .

Drugi longplay Foretoken ujrzy światło dzienne 17 marca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Na główny singel promujący nowe dokonanie Foretoken wybrano kompozycję "Demon Queller". Możecie jej posłuchać poniżej:

Wideo FORETOKEN - DEMON QUELLER

Foretoken - szczegóły albumu "Triumphs" (tracklista):

1. "Revenant Of Valor"

2. "Demon Queller"

3. "The Wraith That Weeps"

4. "The Labors"

5. "Serpent Kings Venom"

6. "His Riastrad"

7. "Devil O' the Sea"

8. "A Tyrant Rises As Titans Fall"

9. "I Am Vengeance" (przeróbka Naglfar).