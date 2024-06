Fontaines D.C. to zespół pochodzący z Irlandii. Jest jednym z najciekawszych głosów współczesnej muzyki alternatywnej i indie rockowej. Już ich debiutancka płyta "Dogrel", wydana w 2019 r., wzbudziła zachwyty osób z branży. Muzyków chwalono za post-punkową energię i chwytliwe melodie. Niektórzy określili ich pierwszy album jako "debiut perfekcyjny". Rok po jego premierze ukazał się kolejny - "A Hero’s Death". Krążek powtórzył poprzedni sukces zespołu. Muzycy zostali docenieni poprzez nominacje do nagród BRIT i Grammy. Następnie, w 2022 r. ukazała się płyta "Skinty Fia", która - podobnie jak poprzednie albumy - trafiła na sam szczyt sprzedaży w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Fontaines D.C. przyjechali do Polski w ramach swojej letniej trasy koncertowej. Odwiedzą z nią w sumie 18 krajów - zarówno w Europie, jak i Ameryce. Zagrają w sumie ponad 60 koncertów. 18 czerwca wystąpili w warszawskim klubie Stodoła, a 19 czerwca ich występ odbył się w Poznaniu w klubie Tama.

Poprzednim razem Irlandczycy wystąpili w Polsce na klubowym koncercie w Warszawie w 2023 r. Pierwszy raz natomiast zaprezentowali się polskiej publiczności na OFF Festivalu w Katowicach w 2018 r.

Jak wyglądał koncert Fontaines D.C. w Warszawie?

Supportem podczas koncertów odbywających się w Warszawie i Poznaniu był zespół Izzy and the Black Trees. Jest to polska grupa muzyczna, idealnie wpasowująca się w klimat obecnej trasy koncertowej Fontaines D.C. Tworzą oni muzykę z pogranicza rocka i alternatywy. Zaprezentowali publiczności piosenki ze swojego albumu "Revolution Comes In Waves", wydanego w 2022 r. oraz kilka nowszych utworów. Po ich żywiołowym występie przyszedł czas na koncert, na który wszyscy zgromadzeni czekali.

Podczas występu Fontaines D.C. w Warszawie dało się wyczuć punkową energię, drzemiącą w członkach zespołu. Ich charakterystyczne melodie, szybko wpadające w ucho, porwały tłumy widzów. Irlandczycy zagrali 16 piosenek. Większość z nich pochodziła z albumu "Skinty Fia" z 2022 r., lecz nie zabrakło także hitów z wcześniejszego "A Hero's Death", czy debiutanckiego "Dogrel". Występ zakończył się mocnym "Starburster", który jest najpopularniejszą piosenką zespołu. Gitarowe dźwięki i wyjątkowa energia muzyków skradły serca publiczności, która nie chciała, aby ten koncert się kończył.