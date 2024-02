Koncerty odbędą się w Warszawie (Klub Stodoła, 18 czerwca) i Poznaniu (Tama, 19 czerwca). Limitowana przedsprzedaż rozpoczęła się 7 lutego o 11:00. Otwarta sprzedaż biletów startuje 9 lutego o 11:00.

Fontaines D.C. powracają do Polski. Gdzie odbędą się koncerty?

Już debiutancki album Fontaines D.C., pt. "Dogrel" wzbudził zachwyty branży swoją post-punkową energią i chwytliwymi melodiami - muzyczne media oceniły płytę jako "perfekcyjny debiut".

Plany koncertowe Fontaines D.C. pokrzyżowała pandemia, więc już rok później ukazał się album "A Hero's Death", powtarzając sukces poprzedniego krążka.

Kolejna płyta "Skinty Fia" ukazała się w kwietniu 2023 r. Materiał, tak jak poprzednie albumy, trafił na sam szczyt sprzedaży zarówno w Irlandii jak i w Wielkiej Brytanii.

Poprzednio Irlandczycy w Polsce występowali na OFF Festivalu 2018 i na klubowym koncercie w Warszawie w 2023 r.



