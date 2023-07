Flesher: Szczegóły debiutanckiej płyty "Tales Of Grotesque Demise"

"Tales Of Grotesque Demise", debiut deathmetalowego tria z Indianapolis w stanie Indiana, zarejestrowano w Postal Recording pod okiem Wesa Heatona, który odpowiadał również za miks. Masteringiem zajął się uznany szwedzki fachowiec i muzyk Dan Swanö. Autorem okładki jest słynny amerykański artysta Ed Repka.

Do gościnnego udziału w nagraniach zaproszono Devina Swanka, wokalistę deathmetalowej formacji Sanguisugabogg z Ohio.

Flesher tworzą grający na gitarze wokalista Paul Breece, basista Gus Matracia i perkusista Dustin Boltjes, którego fani mogą kojarzyć z grupami Skeletonwitch, Demiricous, Chrome Waves, a ostatnio Sacred Leather.

Debiutancki longplay Flesher trafi do sprzedaży 15 września w barwach amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z singlem "The Gates" Flesher możecie się zapoznać poniżej:

Wideo The Gates

Flesher - szczegóły albumu "Tales Of Grotesque Demise" (tracklista):

1. "Enter The Realm"

2. "Wisconsin 3"

3. "Scroll Of Thoth"

4. "Creature Beast"

5. "The Gates"

6. "Curse"

7. "No Escape"

8. "In Suffering"

9. "Flesher (Will Kill You)".