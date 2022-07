Teledysk zawiera klipy i fragmenty z życia w trasie podczas niedawnej europejskiej trasy jego siostry Billie Eilish.

W nieoczekiwany zrządzeniu losu słynny reżyser filmowy Gus Van Sant podarował Finneasowi obraz inspirowany arcydziełem Leonarda Da Vinci, który jest wykorzystywany jako grafika nowego singla.



Finneas w teledysku ze swoją dziewczyną

Finneas opowiedział na Instagramie: "Okładką jest obraz niesamowitego Gusa Van Santa, którą dał mi, zanim jeszcze dowiedział się, że mam piosenkę nazwaną imieniem Mona Lisy. To zaszczyt mieć to dzieło sztuki jako okładkę do mojej piosenki".

"Mona Lisa, Mona Lisa" jest kontynuacją pierwszego wydania Finneasa z 2022 roku, "Naked", które ukazało się wraz z teledyskiem wyreżyserowanym przez stałego współpracownika, Sama Bennetta, przy czym oba utwory oferują pierwszy przedsmak nowej muzyki od czasu wydania uznanego przez krytyków debiutanckiego albumu "Optimist".

Niedawno ogłoszono również, że twórca przebojów Billie Eilish skomponował muzykę do nadchodzącego nowego thrillera komediowego "Vengeance", który jest reżyserskim debiutem B.J. Novaka z udziałem samego Novaka, obok Issy Rae, Ashtona Kutchera, Boyda Holbrooka, J. Smith-Cameron i Dove Cameron. FINNEAS już wcześniej napisał muzykę do "The Fallout", którego premiera odbyła się na początku tego roku w HBO Max.



