Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się koncertami w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje" i "Folkowe Opole".

Drugiego dnia festiwalu, odbył się konkurs Premiery, w którym dziesięciu wykonawców wybranych przez Radę Artystyczną festiwalu rywalizowało o Nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez widzów w głosowaniu SMS-owym, oraz o nagrodę jury.

Konkurs wygrała Karolina Lizer z piosenką "Czysta woda".

Koncert prowadzili Tomasz Kammel (jako gospodarz na scenie) i Agnieszka Oszczyk (później pojawiła się w pokoju z kandydatami).

Tego samego dnia odbył się też konkurs Debiutów oraz koncert z okazji 50. urodzin Justyny Steczkowskiej.

Opole 2022: Konkurs Premier jak Eurowizja?

Po raz pierwszy w tym roku prezenterzy z ośrodków regionalnych przekazywali głosy jurorów na podobieństwo tego, jak przedstawia się głosowanie na Eurowizji.

Nie umknęło to uwadze internautów, którzy wyśmiali ten pomysł w mediach społecznościowych.

"Czemu tvpis bawi się w Eurowizję?" - czytamy na Twitterze.

Jeden z internautów zakpił, że punkty powinna przyznawać Magdalena Ogórek.

Pojawiło się też wiele postów wyśmiewających ten system głosowania oraz chęć porównywania fesitwalu w Opolu do Eurowiji.

Dla Agnieszki Oszczyk to debiut na Festiwalu w Opolu.

Opole 2022: Uczestnicy konkursu Premiery

Filip Lato - "Lepiej mieć" ( posłuchaj! )

Sonia Maselik - "Tylko tu" ( posłuchaj! )

Wojciech Cugowski - "Znowu będziemy się śmiać" ( posłuchaj! )

Sabina Szewczyk - "Arkadia" ( posłuchaj! )

Chemia - "Jednak jesteś" ( posłuchaj! )

Karolina Lizer - "Czysta woda" ( posłuchaj! )

Marien - "Sama" ( sprawdź! )

Anka - "Z każdą chwilą złą" ( posłuchaj! )

Bartas Szymoniak - "Kochać naprawdę" ( posłuchaj! )

Stanisława Celińska - "Przytul" ( posłuchaj! )

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.