Festiwal w Opolu 2020: Aktorzy mają głos!

Koncert "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów" zakończył drugi dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie pojawili się znani aktorzy.

Drugi dzień festiwalu rozpoczął się koncertem "Festiwal, Festiwal!!! Złote Opolskie Przeboje".

Na scenie można było usłyszeć m.in. Edytę Geppert, Marylę Rodowicz, Andrzeja Rybińskiego, Enej, Ryszarda Rynkowskiego, Halinę Frąckowiak, Izabelę Trojanowską, Natalię Kukulską czy Halinę Mlynkovą.

Później poznaliśmy laureata tegorocznych "Debiutów", którym został Kamil Czeszel.

Festiwalowy dzień zakończył koncert "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów", podczas którego znani aktorzy wykonywali popularne przeboje. Pojawiały się utwory zarówno współczesne, jak i te sprzed lat.



Na początku aktorzy wspólnie wykonali utwór "Krakowski spleen". Następnie przyszedł czas na występy indywidualne. Przy mikrofonie mogliśmy zobaczyć kolejno: Annę Guzik ("Pogoda na szczęście"), Łukasza Zagrobelnego ("Och ty w życiu"), Stanisławę Celińską ("Szeptem"), Annę Dereszowską ("Pogoda ducha"), Jana Traczyka ("Kurier"), Emilię Komarnicką-Klynstrę i jej męża Redbada Klynstrę ("Jutro możemy być szczęśliwi"), Katarzynę Żak ("Zagraj Antoś tango"), Tomasza Stockingera ("Ach panie, panowie"), Polę Gonciarz i Jana Traczyka ("Bombonierka"), Mariusza Drężka ("To nie ptak"), Olgę Szomańską ("Baw się lalkami"), Przemysława Sadowskiego ("Bo to się zwykle tak zaczyna"), Adrianę Kalską ("Czarne perfumy"), Annę Guzik i Kazika Mazura ("W żółtych płomieniach liści"), Annę Terpiłowską ("Oj, rzucić to wszystko") i Filipa Gurłacza ("Ballada jarzynowa").

Ostatnimi wykonawcami byli: Bartosz Porczyk, wykonując piosenkę "Nim wstanie dzień" Edmunda Fettinga, Marek Molak z utworem "Boso" zespołu Zakopower, Emilia Komarnicka-Klynstra, śpiewając "Wszystko ma swój czas" Perfectu i Kazik Mazur z piosenką "Żyj tą nadzieją" Marka Grechuty.

Niektórym z wykonawców towarzyszył Chór TGD. Wydarzenie prowadził Przemysław Sadowski. "Jeśli zdecydujemy się być szczęśliwi, to co nas do cholery może nas powstrzymać?" - pytał na koniec prowadzący. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem utworu "Sobie i Wam".