"Szalom na Szerokiej" to od ponad 30 lat wspólne celebrowanie pokoju i przyjaźni. Nie możemy jednak narażać tych, którzy chcą okazać swój szacunek i miłość do wieloletniej kultury żydowskiej na to, by byli zagrożeni konfrontacją z tymi, którzy nie szanują kultury żydowskiej - podkreślają organizatorzy, informując o odwołaniu tegorocznego koncertu i zapraszając od razu za rok.

"Decyzję tę podjęliśmy po konsultacjach z policją, strażą miejską, służbami ochrony i innymi organizacjami pomagającymi nam dotychczas zachować bezpieczeństwo. Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa uczestnikom koncertu. Również żadna z naszych partnerskich instytucji nie była w stanie zagwarantować bezpieczeństwa kilkunastu tysiącom uczestników koncertu na tak specyficznym terenie, jakim jest ulica Szeroka, z jej ogródkami, wąskimi dojściami i ogromną ilością sprzętu technicznego, niezbędnego do realizacji koncertu" - czytamy.

Festiwal Kultury Żydowskiej 2024 - program

Tegoroczny 33. Festiwal Kultury Żydowskiej odbędzie się w dniach 23-30 czerwca. W programie znalazły się m.in. koncerty, warsztaty muzyczne oraz wykłady o muzyce. W tytule imprezy jest słowo "słuchaj".

Podczas festiwalu zagrają m.in. Maya Belsitzman, Matan Ephrat feat. Cracow Golden Quintet, Bastarda Trio, Yemen Blues, Maqamat i Voices of Yemen.