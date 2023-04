Fen z albumem "Monuments To Absence". Zobacz teledysk do nowego singla

"Monuments To Absence" będzie siódmym albumem (post)blackmetalowego tria z Londynu, a zarazem drugą studyjną płytą Fen w barwach niemieckiej Prophecy Productions.

Pierwszy od czterech lat longplay zespołu Grungyna (bas / wokal), The Watchera (gitara / wokal) i JG (perkusja) trafi na rynek w wersji CD (digipack), cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy oraz w specjalnej dwupłytowej edycji CD. Materiał ujrzy światło dzienne 7 lipca.

We wtorek, 11 kwietnia, londyńczycy opublikowali cyfrowy singel "Scouring Ignorance". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Scouring Ignorance

Fen - szczegóły albumu "Monuments To Absence" (tracklista):

1. "Scouring Ignorance"

2. "Monuments To Absence"

3. "Thrall"

4. "To Silence And Abyss We Reach"

5. "Truth Is Futility"

6. "Eschaton's Gift"

7. "Wracked"

8. "All Is Lost".