Otwierający wydawnictwo numer "dddd" jest jednocześnie jedynym, na którym nie pojawiają się żadni goście. "dddd" opowiada o emocjach towarzyszących powrotowi do domu - dosłownie i w przenośni.



Clip Gibbs favst/gibbs - dddd

"dddd" to kolejny singiel zapowiadający album "Hample" favsta i gibbsa, który ukaże się 10 grudnia. Materiał z płyty będzie dotyczyć głównie emocji związanych z pasji do motoryzacji i nocnego życia miasta oglądanego z perspektywy jazdy samochodem. Na wydawnictwie znajdą się m.in. utwór z Pezetem i Zalewskim - "Francuskie filmy". Wśród gości na płycie pojawiają się również Kiełas, Szpaku i Kukon.



Wideo favst/gibbs ft. Zalewski, Pezet - francuskie filmy

Niedawno duet pokazał klip do innego numeru - "Tour De France". W klimatycznym teledysku rzeczywistość zaciera się z tym, co wirtualne. Producencki duet przenosi widzów w świat szybkich samochodów, mocnych bitów i nocnego życia. Wideo jest wypadkową kreatywności i nowatorskiego podejścia do realizacji teledysku.

Wideo youtube

