1 sierpnia to wyjątkowy dzień dla wielu Polaków. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego . Przez cały dzień w stolicy odbywać się będą huczne uroczystości. O godzinie 17:00, jak co roku, w Warszawie zawyją syreny, a cały ruch zostanie wstrzymany.

Czwartek 1 sierpnia to także dzień, na który z utęsknieniem czekali polscy fani Taylor Swift. Artystka wystąpi na Stadionie PGE Narodowym i będzie to pierwszy z trzech koncertów, jakie posiadacze biletów mogą obejrzeć w Warszawie. O godzinie 17:00 duża część słuchaczy amerykańskiej gwiazdy będzie zmierzała w stronę obiektu, na którym odbędzie się show z trasy "The Eras Tour". Dźwięk syren i zatrzymanie ruchu mogłoby spowodować zaskoczenie i strach u uczestników koncertu. Władze miasta wyszły więc z pewną inicjatywą, dzięki której będzie można uniknąć niepotrzebnego zamieszania.