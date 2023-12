Fani rocka czekają na to od lat. Co już wiemy o nowej płycie Davida Gilmoura?

Ostatni solowy album Davida Gilmoura ( posłuchaj! ) to pochodzący z 2015 roku "Rattle That Lock". Płyta cieszyła się sporym uznaniem wśród publiczności (drugi solowy numer 1 Gilmoura w Wielkiej Brytanii) i krytyków.

Od tego czasu, 77-letni obecnie muzyk wydał w 2020 roku solowy utwór "Yes I Have Ghosts", inspirowany twórczością Leonarda Cohena. W 2022 r. z jego inicjatywy ukazał się również wspierający Ukraińców utwór Pink Floyd "Hey Hey, Rise Up" (z udziałem Andrija Chływniuka z pop-rockowego zespołu Boombox).

Reklama

David Gilmour szykuje nowy album. Kiedy premiera?

Teraz, jak informuje fanowska strona Pink Floyd Neptune Pink, Gilmour wszedł do studia, by nagrać materiał na solową płytę, której wydania należy spodziewać się w 2024 r.

Wiadomość o tym rozpowszechniła żona muzyka, pisarka i autorka jego tekstów Polly Samson, która opublikowała na swoim koncie na Instagramie wiele zdjęć męża pracującego w studiu z artystami, wśród których znaleźli się m.in. basista Guy Pratt, pianista Roger Eno, perkusista Adam Betts. W wywiadzie dla rumuńskiej strony internetowej "Ziles Inopti" Samson przyznała też, że jest autorką tekstów piosenek na nadchodzącą płytę.