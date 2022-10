Fall Of Seraphs przed premierą debiutu "From Dust To Creation"

"From Dust To Creation", pierwsza duża płyta muzyków z okolic Bordeaux, trafi do sprzedaży w poniedziałek, 24 października. Jej wydaniem zajmie się wytwórnia Memento Mori z Hiszpanii. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.



Powstały w 2014 roku Fall Of Seraphs tworzą muzycy kojarzeni także z formacjami ADX, Manzer, Ossuaire, Simulacre, Ad Patres, Reverence i Quintessence. Zespół ma w swoim dorobku EP-kę "Destroyer Of Worlds" z 2017 roku oraz wypuszczony rok później split "Incarnation Of Torture" dzielony z rodzimą grupą Trepanator.

Autorem okładki debiutanckiego longplaya Fall Of Seraphs jest ormiański artysta Mark Erskine (Erskine Designs).



Muzyka Francuzów rekomendowana jest zwolennikom klasycznego death metal w wykonaniu m.in. Morbid Angel, Deicide, Vader, Immolation, Krabathor i Angelcorpse.

Płyty "From Dust To Creation" Fall Of Seraphs możecie posłuchać przedpremierowo poniżej:

Wideo Fall of Seraphs (Fra) - From Dust to Creation (Album 2022)

Oto program albumu "From Dust To Creation":

1. "The Eradication Dogma"

2. "Mirror Of Transcendence"

3. "Divine's Lament"

4. "Fire Path Of Punishment"

5. "Psychotic Troubled Senses"

6. "From Dust To Creation"

7. "Brood Of Decomposition".