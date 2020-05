Falconer z nową płytą "From A Dying Ember"

Pod koniec czerwca swą premierę mieć będzie nowy album szwedzkiej grupy Falconer.

"From A Dying Ember", dziewiątą płytę folk / powermetalowego kwintetu ze Szwecji, nagrano w studiu Sonic Train pod okiem Andy'ego LaRocque'a, gitarzysty Kinga Diamonda, który odpowiadał również za miks i mastering.



W wersji digipack znajdziemy trzy bonusowe utwory: "The Cauldron" oraz akustyczne wersje "Portals Of Light" i "Long Gone By".



Pierwszy od sześciu lat longplay Falconer zostanie opublikowany 26 czerwca nakładem Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD (w tym digipack), w kilku wersjach winylowych oraz cyfrowo.



Z "Desert Dreams", pierwszym singlem z albumu "From A Dying Ember" Falconer możecie się zapoznać poniżej:



Oto program "From A Dying Ember":



1. "Kings And Queens"

2. "Desert Dreams"

3. "Redeem And Repent"

4. "Bland Sump Och Dy"

5. "Fool's Crusade"

6. "Garnets And A Gilded Rose"

7. "In Regal Attire"

8. "Rejoice The Adorned"

9. "Testify"

10. "Thrust The Dagger Deep"

11. "Rapture".