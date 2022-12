Faithxtractor: Album "Contempt For A Failed Dimension" gotowy. Kiedy premiera?

"Contempt For A Failed Dimension" będzie czwartym longplayem Faithxtractora z Cincinnati w stanie Ohio, duetu tworzonego przez Amerykanina Asha Thomasa (wokal / gitara / bas / perkusja) oraz pochodzącą z Boliwii Zdenkę Prado (bas).

Album wyprodukowano w studiach Frequenscream i Mercinary. Okładka jest dziełem Nayla Darkart.



Nowa płyta formacji Faithxtractor ujrzy światło dzienne 20 stycznia 2023 roku pod banderą amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, cyfrowo; limitowana wersja winylowa dostępna będzie od 17 lutego 2023 roku).

Z premierową kompozycją "Life Abnegation" Faithxtractora możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Life Abnegation

Faithxtractor - oto program albumu "Contempt For A Failed Dimension" (tracklista):

1. "Vomiting Proclaimation"

2. "Life Abnegation"

3. "Relative First Occurrence"

4. "Revenge Void Asphyxia"

5. "The Blood That Seethes"

6. "On Every Breath... A Curse".