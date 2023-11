Exocrine: Nowy album "Legend" na początku 2024 roku

Nowa płyta kwartetu z Bordeaux, figurującego w ostatnich latach w katalogu kalifornijskiej Unique Leader Records, będzie mieć swą premierę 26 stycznia 2024 roku pod banderą rodzimej wytwórni Season Of Mist, z którą Exocrine podpisali stosowne dokumenty pod koniec 2022 roku. Album "Legend" dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

"'Legend' to nowy rozdział i materiał, z którego chyba nigdy nie byliśmy aż tak dumni. Choć płyta brzmi bardziej przestrzennie, pozostajemy wierni własnej tożsamości, zachowując szybkość, a zarazem udoskonalając techniczne aspekty naszego stylu" - zaznaczył Sylvain Octor-Perez, gitarzysta prowadzący Exocrine, który odpowiadał również za miks i mastering "Legend".



Autorem okładki albumu zarejestrowanego w Triceraprod Studio jest rosyjski artysta Andreas Christanetoff.



Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Legend" Exocrine możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Exocrine - "Legend" (Official Music Video) 2023

Exocrine - szczegóły albumu "Legend" (tracklista):

1. "Presage"

2. "Legend"

3. "Life"

4. "Eidolon"

5. "The Altar Of War"

6. "Dust In The Naught"

7. "Warlock"

8. "Dragon"

9. "The Oath"

10. "By The Light Of The Pyre".