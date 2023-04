Zarejestrowaną w Stambule płytę "Nutshell Studies Of Unexplained Death" zmiksowano w kalifornijskim The Pit Recording Studio pod okiem Taylora Younga, grającego na gitarze wokalisty Twitching Tongues i byłego perkusisty Nails.

Za mastering następcy wydanego niezależnie debiutu "Decomposition Of An Infant Soul" (2019 r.) odpowiada Brad Boatright ze studia Audiosiege w Portland w stanie Oregon.

"'Nutshell Studies Of Unexplained Death' to album, który łączy w sobie wściekłość hardcore punka z mroczną, poetycką złożonością ekstremalnego metalu. Pod względem muzycznym materiał ten rozbiera na części podstawowe elementy punka, hardcore’u, grindu, death metalu, noise'u, thrash i black metalu, by scalić je w nieoczywisty, postmodernistyczny sposób, pozostając zarazem w sensie brzmieniowym surowym i oldskulowym" - czytamy w notce informacyjnej.



Drugi album Exnun ujrzy światło dzienne 9 czerwca w barwach włoskiej Time To Kill Records (CD, cyfrowo).



Teledysk do premierowej kompozycji "What's Wrong With The Lobotomy Kid?" Exnun możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Exnun - What's Wrong With The Lobotomy Kid? (Official video)

Exnun - szczegóły płyty "Nutshell Studies Of Unexplained Death" (tracklista):

1. "The Diseases, And Casualties This Year Being 1632"

2. "Depascent Ballagàrraidh"

3. "Majör Arkana Pt.1 - The Mind"

4. "Melancholy And Raving Madness Of The Abominable Twins"

5. "Monkey Flesh Golden Leech Machinery"

6. "Orally Shed Ectoplasm"

7. "Tips For A Successful Therapeutic Exhumation"

8. "Vanilya Kanibal"

9. "What's Wrong With The Lobotomy Kid?".