Nowy materiał Amerykanów wyprodukowali John Douglass (Mr. Bungle, Entheos And The Contortionist) i Mike Semesky. Miksem zajął się Anup Sastry, a masteringiem Kris Crummett. Okładkę zaprojektował Sebastian Jerke. W utworze "Thief Of Joy" wystąpił gościnnie Sanjay Kumar, gitarzysta m.in. Inferi i Wormhole.

"Hijacking The Zeitgeist", jak czytamy, rozwija dobrze rozpoznawalną u Exist dychotomię techniczności ekstremalnego metalu i nastrojowości z celowo bardziej zwięzłym podejściem do komponowania, czego rezultatem jest najbardziej wyrazisty i bezpośrednio brzmiący album w 14-letniej karierze formacji.

"Pod względem muzycznym, album ten to nowy rozdział w historii tego zespołu, zwłaszcza biorąc pod uwagę cięższe brzmienie i znacznie bardziej zwięzłe aranżacje" - o nowym dokonaniu Exist powiedział Max Phelps, grając na gitarze wokalista zespołu, znany także z Cynic i Death To All.



Album "Hijacking The Zeitgeist" będzie mieć swą premierę 12 kwietnia nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records.

Teledysk do promującego nowy longplay Exist singla "Blue Light Infinite" możecie zobaczyć poniżej:

Wideo EXIST - 'BLUE LIGHT INFINITE' (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Exist - szczegóły albumu "Hijacking The Zeitgeist" (tracklista):

1. "Blue Light Infinite"

2. "Thief Of Joy"

3. "Hijacking The Zeitgeist"

4. "Funeral Toll"

5. "A Path To Nowhere"

6. "One Degree Removed From Human"

7. "Window To The All".