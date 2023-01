Exelerate przed premierą debiutanckiej płyty

Nad przebiegiem sesji nagraniowej materiału zatytułowanego po prostu "Exelerate" czuwał Jonas Klarstrup, basista Exelerate. Za miks i mastering debiutanckiego albumu kwartetu z Kopenhagi odpowiadał włoski fachowiec Marco Angioni.



W utworze "In Between Insanity" zaśpiewała gościnnie Sofia Schmidt, wokalistka duńskiej, symfometalowej grupy Ethereal Kingdoms.

Pierwsza płyta Exelerate będzie mieć swą premierę 10 marca w barwach rodzimej wytwórni From The Vaults. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Na początku roku Duńczycy wypuścili singel "Release". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo EXELERATE - Release (official video)

Exelerate - szczegóły albumu "Exelerate" (tracklista):

1. "Arrival"

2. "No Escape"

3. "Spawn Of Satan"

4. "Release"

5. "Children Of The Sun"

6. "God Of Man"

7. "Lethal Assault"

8. "In Between Insanity"

9. "Epilogue".