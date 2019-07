Ewolucja wg In Thousand Lakes

"Evolution" – to tytuł nowej EP-ki melodyjnych deathmetalowców z hiszpańskiej grupy In Thousand Lakes.

In Thousand Lake przygotowali EP-kę /Oficjalna strona zespołu

Materiał zarejestrowano w studiu Chromaticity.

Reklama

Prócz sześciu autorskich kompozycji na "Evolution" znajdziemy przeróbkę "Breaking The Chains" Dokken, w której wystąpili gościnnie gitarzysta Pedro J. Monge (Vhäldemar) oraz wokalistka Leire Tejada.

"Murder Castle", “N.W.O", “Into The Mirror", “Black History", “Proteus", “Love And Death" - to pozostałe utwory, które usłyszymy na nowej EP-ce kwintetu z Bilbao.

"Evolution" (w wersji CD) trafi w ręce fanów In Thousand Lakes 25 września nakładem madryckiej Xtreem Music.



Nowego singla "Into The Mirror" In Thousand Lakes możecie posłuchać poniżej:



Wideo IN THOUSAND LAKES - Into the Mirror [2019]