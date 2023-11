Na trzeciej płycie Ewa Szlachcic przez symbolikę kwiatów opowiadać będzie o różnych odcieniach kobiecości. Po piosenka "Magnolie" ( posłuchaj! ) i "Mimoza" poznaliśmy utwór "(nie)Zapominajka" .

Niezapominajki to kwiaty, które są często wręczane jako prezent przy okazji rozstania lub dłuższej rozłąki. Dawniej wierzono, że przypominają o obecności ukochanej osoby.

"'(nie)Zapominajka' to głęboko osadzony emocjonalny utwór o wewnętrznej walce między pamięcią, a niepamięcią utraconego uczucia, które każdego z nas na pewno w którymś momencie życia spotkało" - opowiada wokalistka.

"Pisząc tekst do '(nie)Zapominajki' szukałam lekkości i metafizyki, która najpierw pojawiła się w muzyce. Codziennie walczymy z własnymi uczuciami. Przeżywamy rozstania, zakładamy maski, udajemy że wszystko już za nami, kiedy często ta 'okrutna pamięć' zostawia trwały ślad na sercu i długo nie pozwala na kolejny krok. Chciałam, żeby '(nie)Zapominajka' mówiła, że ta walka też jest ok. Oraz że każdy ma swój wewnętrzny rytm na zapomnienie, które musi przyjść naturalnie" - dodaje Ewa Szlachcic.

Piosenka jest też opowieścią o grze pozorów, której poddajemy się codziennie, zwłaszcza w dobie tak mocno obecnych social mediów. Wszechobecna presja powoduje, że często pokazujemy nasze życie idealnym, pasującym do schematów, chowając prawdziwe uczucia i ból głęboko w sobie.



Kim jest Ewa Szlachcic?

Pochodząca z Białegostoku wokalistka dała się poznać w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (w zespole Nataszy Urbańskiej) i "The Voice of Poland" (grupa Ani Dąbrowskiej w pierwszej edycji w 2011 r.). Podczas Przesłuchań w ciemno swój fotel jako pierwszy odwrócił Nergal. "To było za dobre, ja nie mogłem się powstrzymać" - przyznał lider metalowej grupy Behemoth, jednak uczestniczka wybrała wówczas Dąbrowską na swoją trenerkę. Pod jej skrzydłami rudowłosa wtedy wokalistka znalazła się w gronie 20 najlepszych uczestników. Później związała się z Teatrem Rampa.

Autorka tekstów, kompozytorka i aktorka jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu "Carpathia", zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu "Pejzaż Bez Ciebie".

Na początku 2012 r. z własnym zespołem Way No Way wydała płytę "Fotografie". Z tą grupą zanotowała kilka sukcesów, jak choćby występ na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku u boku m.in. Angie Stone i Omara, czy udział w ósmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (jesień 2014 r.).

Wydany w połowie listopada 2018 r. album "D.N.A." prezentuje wokalistkę w całkowicie nowej odsłonie. Materiał na płytę został przygotowany z młodymi producentami: Mikołajem "Tribbsem" Trybulcem z Linii Nocnej i Piotrem Gozdkiem.

Ewa Szlachcic jako chórzystka występuje w reaktywowanej w 2019 r. grupie Budka Suflera.

