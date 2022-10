Na trzeciej płycie Ewa Szlachcic przez symbolikę kwiatów opowiadać będzie o różnych odcieniach kobiecości. Po piosence "Magnolie" ( posłuchaj! ) do sieci trafia drugi singel "Mimoza".



"Inspiracją do napisania piosenki był tym razem kwiat Mimozy, symbolizujący delikatność, ale zarazem ogromną siłę i wolę przetrwania. Tytułowa Mimoza to osoba, która tak jak drzewo mimozy potrafi przetrwać w każdych warunkach. Mimoza opisuje kobietę, która niczym feniks podnosi się z najcięższych sytuacji życiowych i choć na pozór krucha i delikatna, w niesprzyjających warunkach potrafi walczyć o siebie jak Lew" - czytamy.

Reklama

"Kobieta ma w sobie moc tworzenia i moc przetrwania w nawet najcięższych warunkach życiowych, generując w sobie przy tym ogrom miłości. Chciałam, żeby przesłanie tego utworu było zachętą dla każdej kobiety do nie poddawania się w trudnych sytuacjach, niezależnie od tego czy jest to związek, praca czy choroba" - mówi Ewa Szlachcic.



"Od zawsze chciałam stworzyć spójny w tematyce koncept album. Symbolika kwiatów, w której każdy może odnaleźć kawałek siebie wydała mi się idealną inspiracją do jego stworzenia. Czuję, że właśnie teraz jestem w najlepszym momencie mojego życia. Spełniona i szczęśliwa, a przede wszystkim gotowa, aby o tym co w życiu najważniejsze opowiedzieć w swoich utworach" - dodaje niespełna 40-letnia wokalistka.

Clip Ewa Szlachcic Mimoza

Sprawdź tekst piosenki "Mimoza" w serwisie Tekściory.pl!

Kim jest Ewa Szlachcic?

Pochodząca z Białegostoku wokalistka dała się poznać w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (w zespole Nataszy Urbańskiej) i "The Voice of Poland" (grupa Ani Dąbrowskiej w pierwszej edycji w 2011 r.). W tym ostatnim show rudowłosa wokalistka znalazła się w gronie 20 najlepszych uczestników. Później związała się z Teatrem Rampa.

Wideo The Voice of Poland - Ewa Szlachcic - "Need You Now" - Przesłuchania w ciemno

Autorka tekstów, kompozytorka i aktorka jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu "Carpathia", zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu "Pejzaż Bez Ciebie".

Zdjęcie Hubert Urbański i Ewa Szlachcic w "The Voice of Poland" / VIPHOTO / East News

Na początku 2012 r. z własnym zespołem Way No Way wydała płytę "Fotografie". Z tą grupą zanotowała kilka sukcesów, jak choćby występ na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku u boku m.in. Angie Stone i Omara, czy udział w ósmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (jesień 2014 r.).

Wydany w połowie listopada 2018 r. album "D.N.A." prezentuje wokalistkę w całkowicie nowej odsłonie. Materiał na płytę został przygotowany z młodymi producentami: Mikołajem Trybulcem z Linii Nocnej i Piotrem Gozdkiem.

Ewa Szlachcic jako chórzystka występuje w reaktywowanej w 2019 r. grupie Budka Suflera.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Szlachcic Wracam

Sprawdź tekst piosenki "Wracam" w serwisie Teksciory.pl!