Ewa Szlachcic i "Magnolie": Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Ewa Szlachcic w elektroniczno-popowym singlu "Magnolie" odsłania swoje nowe, jeszcze bardziej kobiece i delikatne oblicze. Piosenka stanowi nowy rozdział w karierze wokalistki.

- "Magnolie" to historia, którą każdy może interpretować według siebie. Są uczucia, momenty, które za chwilę przeminą, które może nawet zostawią na naszym życiu jakiś bolesny ślad, ale tak mocno nas przyciągają, że pozwalamy im zawładnąć naszym życiem choćby na chwilę, nawet jeśli następnego dnia będziemy tylko "łzą na szkle". Czasem lepiej zaryzykować upadek i "przejść po linie", ale poczuć coś niesamowitego, niż potem żałować. Magnolie są tego idealnym obrazem. Czekamy na nie cały rok, pielęgnujemy drzewa, a one tylko na kilka tygodni cieszą oko. Jednak, pomimo wszelkich trudów, zawsze warto przeżyć coś pięknego, a nie tylko czekać... - opowiada Ewa Szlachcic w rozmowie z Interią.

Clip Ewa Szlachcic Magnolie

- To jest jeden z tekstów, który po prostu do mnie "przyszedł". Pierwszym słowem, jakie pojawiło mi się w głowie, kiedy usiadłam do pisania tekstu było "Magnolie" i dalej po nitce do kłębka - przypomniałam sobie jak wyglądają magnolie, przeczytałam o ich pochodzeniu, krótkim okresie kwitnienia, pięknie i ulotności. Dalej zobaczyłam zdjęcia Magnolii w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i już wiedziałam, że tekst będzie o ulotnym uczuciu, a całość w głowie spięła mi się z teledyskiem w Ogrodzie Botanicznym - dodaje.

"Magnolie" to utwór, który pojawia się trzy lata po wydaniu debiutanckiej solowej płyty "D.N.A.". Autorką muzyki i tekstu jest sama Ewa Szlachcic.

Kim jest Ewa Szlachcic?

Pochodząca z Białegostoku wokalistka dała się poznać w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (w zespole Nataszy Urbańskiej) i "The Voice of Poland" (grupa Ani Dąbrowskiej w pierwszej edycji). W tym ostatnim show rudowłosa wokalistka odpadła przed ćwierćfinałem. Później związała się z Teatrem Rampa.

Wideo The Voice of Poland - Ewa Szlachcic - "Need You Now" - Przesłuchania w ciemno

Autorka tekstów, kompozytorka i aktorka jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu "Carpathia", zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu "Pejzaż Bez Ciebie".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Szlachcic Wracam

Na początku 2012 r. z własnym zespołem Way No Way wydała płytę "Fotografie". Z tą grupą zanotowała kilka sukcesów, jak choćby występ na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku u boku m.in. Angie Stone i Omara, czy udział w ósmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (jesień 2014 r.).

Wideo Ewa Szlachcic & Way No Way - Price Tag / Karuzela - 8. edycja Must Be The Music

Wydany w połowie listopada 2018 r. album "D.N.A." prezentuje wokalistkę w całkowicie nowej i odważnej odsłonie. Materiał na płytę został przygotowany z młodymi producentami: Mikołajem Trybulcem z Linii Nocnej i Piotrem Gozdkiem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Szlachcic Karuzela

Do promocji wybrano single "Hola Hola" i "O nas". W teledysku do tej drugiej piosenki wystąpili Anastazja Pazura (absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej), która zagrała już kilka ról w serialach (m.in. "Barwy szczęścia") i zdecydowała, że chce pójść w ślady swojego ojca Cezarego Pazury, oraz Wojtek Węglarski.