Ewa Farna zaskakuje nową szczupłą sylwetką. Zdradziła swój sekret

Ewa Farna nieraz musiała radzić sobie z nieprzychylnymi komentarzami dotyczącymi wyglądu i wahań wagi, ale ostatnio udowadnia wszystkim internetowym malkontentom, że zdrowy tryb życia przynosi pozytywne efekty.



Już od jakiegoś czasu fani zauważali, że Ewa Farna traci na wadze w zawrotnym tempie.



Ewa Farna na Instagramie zamieszcza zdjęcia z siłowni

Piosenkarka w swoim singlu "Ciało" otwarcie śpiewała o akceptacji wyglądu i dumie z niedoskonałości. Niedawno na Instagramie podzieliła się zdjęciem z siłowni, na którym widać jej nową, smuklejszą sylwetkę. Od razu można poznać, że Farna cieszy się nowym stylem życia i często odwiedza siłownię.

Reklama

"Randka ze samą sobą" - możemy przeczytać pod niedawno zamieszczonym zdjęciem artystki. Widać, że piosenkarka lubi spędzać czas na siłowni sama, a jej jedynym towarzystwem jest muzyka.

Instagram Post Rozwiń

Farna apeluje, by słuchać ekspertów od diet

"Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł" - apelowała w jednym z wywiadów.