Ewa Farna w zaawansowanej ciąży. Tak pokazała się na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści

Udział w koncercie Artyści Przeciw Nienawiści w Łodzi był pierwszym publicznym wystąpieniem Ewy Farnej po ogłoszeniu, że jest w ciąży.

Ewa Farna i Martin Chobot na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści

Ewa Farna poinformowała o swojej ciąży publikując teledysk do piosenki "Ta o nás".

Ta o nás

Teraz wokalistka pojawiła się na scenie podczas środowego (27 lutego) koncertu Artyści Przeciw Nienawiści w Atlas Arenie w Łodzi.

Na scenie towarzyszył jej mąż i przyszły ojciec, gitarzysta Martin Chobot.

Przypomnijmy, że wokalistka i muzyk pobrali się w tajemnicy w 2017 roku. To właśnie wtedy powstała piosenka "Ta o nás".

Jeszcze przed występem w Łodzi Ewa na Instagramie ogłosiła, że spodziewa się syna.



Artyści Przeciw Nienawiści: Gwiazdy na ściance - Łódź, 27 lutego 2019 r.

"Dzisiaj w tym dziwnym świecie dobrze wiedzieć że ktoś cię kocha przecież" - śpiewa Farna w tym wyjątkowo osobistym utworze (sprawdź pełny tekst piosenki!). Jak zdradziła, piosenka nigdy nie miała zostać opublikowana, jednak w życiu jej oraz Martina pojawiło się coś, co wpłynęło na zmianę tej decyzji.

Ewa Farna w ciąży na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści - Łódź, 27 lutego 2019 r.

"I tak się długo wahaliśmy. Potem jednak przyszedł następny impuls, który wzmocnił znaczenie tego utworu i sensowną okazję, by ujrzał on światło dzienne. Dlatego dopełniliśmy niektóre ujęcia do teledysku i teraz jest już też w waszych rękach" - napisała polsko-czeska gwiazda.

W ostatnich kadrach klipu "Ta o nás" można zobaczyć wokalistkę z zaawansowanym ciążowym brzuchem.

Przypomnijmy, że Ewa Farna niedawno zrezygnowała z bycia kapitanem 100-osobowego jury programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". W drugiej edycji w tej roli zastąpi ją Beata Kozidrak.

