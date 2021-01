Ewa Farna szykuje nową płytę. "Rzecz od serca"

Choć nie może grać koncertów, to spędza czas bardzo pracowicie. Właśnie pracuje nad swoją nową płytą, która będzie pierwszym krążkiem po sześcioletniej przerwie. Ewa Farna, która jest w trakcie nagrywania wokali do nowych utworów, poinformowała właśnie, że jedna z osób będzie miała okazję wysłuchać najnowszych nagrań jeszcze przed oficjalną premierą i to w towarzystwie ich autorki. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej okazji?

Ewa Farna szykuje nowy album /Mateusz Jagielski /East News

Choć mieszka na stałe pod Pragą i w ciągu ostatniego roku pojawiała się w Polsce sporadycznie, Ewa Farna wciąż ma u nas grono wiernych fanów, których zelektryzowała wiadomość o tym, że po sześciu latach przerwy piosenkarka wreszcie wydaje nową płytę.

Nowy album miał się ukazać w 2020 roku, jednak przez pandemię prace nad nim się przeciągnęły i teraz wiadomo, że ukaże się w 2021, choć Farna wciąż nie zdradziła dokładnej daty premiery.

Na jakim etapie są prace nad płytą? Odpowiedź przynosi ostatni wpis zamieszczony przez piosenkarkę na Instagramie. Farna opublikowała na swoim profilu zdjęcia ze studia nagraniowego.

"Dziś nagrywam wokale na nowa płytę. Na ten etap cieszyłam się bardzo długo. Czy ktoś na nią czeka?" - zapytała swoich fanów. Dodała też, że dla tych, którzy nie mogą się na ten album doczekać, przygotowała niespodziankę.

Farna zdradziła bowiem, że spotkanie z nią i wspólne wysłuchanie utworów z nowego albumu jeszcze przed oficjalną premierą można wylicytować na aukcji prowadzonej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "A! Kto by chciał jej wysłuchać ze mną przedpremierowo, może licytować na WOŚP, bo to właśnie moja #rzeczodserca" - napisała gwiazda.

Instagram Post

Fani docenili pomysł piosenkarki, bo licytacja cieszy się sporym zainteresowaniem (prawie 5 tys. zł - stan na popołudnie 22 stycznia). "Mam nadzieję, że uda się wylicytować jak najwięcej, żeby pomóc innym w tych niełatwych czasach. Trzymajcie się ciepło" - zachęca internautów Farna w filmie promującym jej licytację na stronie rzeczyodserca.pl.

Wideo Przedpremierowe odsłuchanie płyty od Ewy Farnej

Ewa Farna ma na koncie dziewięć płyt, w tym pięć polskojęzycznych. Ostatnia pt. "Inna" ukazała się w 2015 roku. Piosenkarka wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie po raz pierwszy. W ubiegłych latach można było licytować między innymi jej złotą płytę za piosenkę "Echo" z dedykacją czy kurtkę, którą miała na sobie w programie "X Factor".