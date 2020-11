Ewa Farna przeszła zakażenie koronawirusem. Jak się obecnie czuje?

Na profilach Ewy Farnej w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie męża wokalistki z ich synem w opuszczonej przez turystów Pradze. Przy okazji wokalistka ujawniła, że przeszła zakażenie koronawirusem.

Na zdjęciu możemy zobaczyć Martina Chobota, który trzyma na rękach ich syna Artura. Potomek Ewy Farnej i jej męża przyszedł n świat w czerwca 2019 r.

"Mam nadzieję, że u Was dobrze? Ja już po COVIDZIE. Poznasz tak, że przewijanie dzieciaka jest zupełnie spoko" - napisała wokalistka.

"Ciekawe uczucie zwiedzać Pragę, szara, zamknięta - bezludzie tam, gdzie zawsze są tony turystów. Cieszę się na święta a Wy bądźcie czujni, bo jeszcze małe niespodzianeczki będę dla Was miała. Małe, ale miłe" - dodała Farna w opisie zdjęcia.

Na początku tego roku wokalistka gościnnie wsparła Smolastego w utworze "Pełnia".

Wypuściła też koncertowy album "Live at o2 Universum".

Ewa Farna na konferencji przed Top of The Top Sopot Festival 2019

