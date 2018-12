Wiosną 2019 r. Polsat pokaże drugą edycję programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Wiadomo już, że w roli kapitana 100-osobowego jury zabraknie Ewy Farnej.

Ewa Farna nie wystąpi w drugiej edycji "Śpiewajmy razem. All Together Now" AKPA

"Śpiewajmy razem. All Together Now" to polska wersja brytyjskiego formatu, który zadebiutował w BBC One na początku tego roku (z średnią widownią na poziomie ok. 4 mln osób). Zobacz finałowy odcinek show Polsatu:



"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W finale wystąpili kolejno Mateusz Łopaciuk, Patrycja Pałucka, Katarzyna Grzesiek, Tomasz Furman, Lena Czechowicz, Paulina Urynowicz, Agata Czaban, Roman Grzegorczyk, Mariusz Suchożebrski, Natalia Zaręba, Kaśka Dudzik, Paulina i Bartosz Gruszeccy (jedyny duet), Patrycja Błach i Adam Ruszczyński.

Do dogrywki z największą liczbą punktów zakwalifikowali się Mateusz Łopaciuk, Natalia Zaręba i Mariusz Suchożebrski, którzy zaśpiewali nowe piosenki. Ostatecznie zwycięzcą został Mateusz Łopaciuk, z którym przebój "Przeżyj to sam" Lombardu razem zaśpiewało 87 jurorów.

"Nie spodziewałem się, że tu dotrę. Myślałem, że mój głos i moja osobowość sceniczna jest zbyt niszowa" - mówił w finale zwycięzca "Śpiewajmy razem. All Together Now", na co dzień magazynier z Janowa Podlaskiego.

W 100-osobowym jury zasiadali m.in. pełniąca funkcję kapitana Ewa Farna, Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Olaf Deriglasoff, Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), raper CNE, producent Bartosz "Tabb" Zielony, przedstawiciele młodego pokolenia wokalistów Madox, Saszan i Ramona Rey, Michał Stawiński (wokalista NeuOberschlesien), Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music"), Pin Up Candy (nazywana królową polskiej burleski), Paweł Stasiak (wokalista Papa D), Stanisław Karpiel-Bułecka (lider Future Folk), wokaliści Nick Sinckler, Arek Kłusowski, Beata Kacprzyk (De Su), Joanna Kozak (Farba) i uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil, aktor musicalowy Jan Bzdawka, wokalistka i wizażystka gwiazd Ewa Gil.

Program prowadził artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, do końca 2017 r. członek Kabaretu Paranienormalni (pamiętany choćby z roli Mariolki).

Ewa Farna w mediach społecznościowych ogłosiła, że nie pojawi się w drugiej edycji show Polsatu.



"Chcialam Was o swojej decyzji poinformowac pierwsza, zeby nie doszlo do dezinformacji (jak z moim innym programem, z ktorego "podobno" mnie wyrzucili). Chce byc szczera wobec swoich fanow. Lubie byc jurorka, ciesza mnie muzyczne produkcje, niestety w tej akurat sie nie odnalazlam. Z tym ryzykiem wchodzilam w nowa formule programu i jest to zjawisko naturalne- tak bywa. Przynajmniej wczuje sie glebiej w muze, potrzebuje tego, dla roownowagi" - napisała wokalistka (pisownia oryginalna).



Średnia oglądalność "Śpiewajmy razem. All Together Now" wynosiła 1,32 mln widzów.