Ewa Farna to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce, a także w Czechach. To tam pojawiła się na scenie jeszcze wcześniej niż w Polsce - miała wówczas 13 lat. Jej album "Měls mě vůbec rád" (2006) prędko stał się platynowy. Ostatnio wokalistka świętowała 30. urodziny piosenką "Partner In Crime" .

Autorami utworu są Ewa Farna, gitarzysta jej zespołu Lukáš Chromek, Jan Vávra i Mimi Wydrzyńska, połowa duetu Linia Nocna , współtwórczyni przebojów Lanberry, Roxie Węgiel, Marcina Sójki, Alicji Szemplińskiej i Sound 'n' Grace.

"Kiedy tworzyliśmy piosenkę 'PARTNER IN CRIME', myślałam o planowanych koncertach urodzinowych z okazji mojej 30-stki. O ludziach, którzy na to czekają i szykują się na imprezę. Którzy zapomną o jutrze i nie będą się martwić o to, kto co myśli o tym, jak tańczą. Którzy tym razem nie pójdą spać o 22:00, jak są przyzwyczajeni, ale zjedzą ciasto i wypiją prosecco i nie będą to sobie dziś wypominać. Zrobię dziś coś, na co sobie nie pozwalam na co dzień, no i co?" - komentowała wokalistka swój innowacyjny, interaktywny teledysk.

Ewa Farna mierzyła się z hejtem. Opowiada o zmarłej czeskiej gwieździe

Ostatnio piosenkarka otworzyła się na temat tego, jak czuje się z publikacjami na swój temat w mediach. Okazuje się, że polskie media były o wiele bardziej łaskawe dla jej osoby niż media czeskie, które czasami wręcz ją "nękały".

"Dla mnie na pewno media plotkarskie są ostrzejsze w Czechach. Chociaż mam wrażenie, że i tak przez moją otwartość w temacie 'body positive', trochę się uspokoili. Pokazałam im, że jestem niezłomna i mogą pisać źle, ale już od pewnego czasu jest to nękanie. To jest niefajne, bo media też wychowują ludzi i jak ludzie postrzegają, co jest normalne, a co nie (...) Wszyscy mi pisali w Czechach, że jestem gruba, a ja zrobiłam z tego piosenkę i to moja najpopularniejsza piosenka tam" - mówi w rozmowie z portalem o2.pl.

30-letnia gwiazda wspomniała też tragiczną historię piosenkarki, która w Czechach także miała status gwiazdy. Media jednak poświęcały jej wciąż bardzo dużo uwagi i generowały nienawistne zachowania wobec niej. Codziennością było śledzenie i podążanie za nią. W końcu zdecydowała się podjąć dramatyczną decyzję o samobójstwie.

"Była chora, ewidentnie się musiała leczyć, miała cały czas mocne problemy. A media cały czas po niej jechały. Śledzili ją do każdej instytucji, do której pojechała, żeby się leczyć. Pisali o niej najgorsze rzeczy. I jeden redaktor napisał któregoś dnia: 'My ją kiedyś zabijemy tym zachowaniem'. I ona naprawdę się zabiła. Nie była w stanie już tego wytrzymać" - przypomniała Farna.

Gwiazda, o której opowiada Ewa Farna, to Iveta Bartosova - legenda czeskiej sceny, która walczyła z uzależnieniem od antydepresantów i alkoholu. W 2014 roku popełniła samobójstwo skacząc pod pociąg.

Przez lata wydawała wielkie przeboje, jak "Vis lasko", "Laska ma je zakon" czy "Hej, Pane Diskzokej", a w latach 1986, 1990, 1991 zdobyła prestiżowego Złotego Słowika.

Zaraz po tragicznej śmierci gwiazdy, w Czechach odezwały się liczne głosy, że gwiazda padła ofiarą nagonki mediów. "Jej śmierć to wina tych hien z gazet" - miał powiedzieć mąż piosenkarki Josef Rychtar, który na wieść o śmierci żony zemdlał.

Kim jest Ewa Farna?

Ewa Farna przyszła na świat 12 sierpnia 1993 roku w czeskim Trzyńcu. Od najmłodszych lat związana była z muzyką. Jako nastolatka została dostrzeżona przez Leszka Wronkę, który do 2016 roku był jej menedżerem.

Polskiej publiczności dała poznać się dzięki swojemu brawurowemu występowi w "Szansie na sukces", który zapewnił jej zwycięstwo. Farna pojawiła się w programie w 2006 roku i miała wtedy 12 lat.

Na naszym rynku debiutowała w 2007 roku płytą "Sam na sam", a obecnie ma na swoim koncie sześć albumów studyjnych w polskiej wersji - ostatni z nich to "Umami" z 2022 r. Status przebojów zdobyły takie piosenki jak "Cicho", "Ewakuacja", "Znak", "Nie przegap", "Tu", "Na ostrzu" i "Wszystko albo nic".



W 2016 roku wokalistka świętowała 10 lat na czeskiej scenie muzycznej. Rok później obchodziła podobny jubileusz w Polsce. Z tej okazji w Sopocie odbył się specjalny koncert pt. "Od 10 lat nie jest CICHO" (w ramach Polsat SuperHit Festiwal).



Przez ostatnie lata Farna przeszła nie tylko ogromną metamorfozę wizerunkową, ale i muzyczną. Wokalistka prowadziła audycję "To lubię" w stacji RMF FM, była jurorką w telewizyjnych programach "SuperStar" (2012-13), "X Factor" (2013) oraz trenerką w "Bitwie na głosy" (2012). W Polsacie oceniała śpiewających uczestników w "Idolu" (2017) i "Śpiewajmy razem. All Together Now" (2018).

Prywatnie Farna jest żoną Martina Chobota - gitarzysty z jej zespołu. Para pobrała się w tajemnicy we wrześniu 2017 roku. Cztery lata później z mężem rozstała się na stopie zawodowej.

Mieszkająca na stałe w Pradze para ma dwójkę dzieci: syna Artura (ur. 2019) i córkę Ellę (ur. 2022).