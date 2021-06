Ewa Farna i Brodka na reklamie na Times Square. Jak do tego doszło?

Ewa Farna i Brodka zostały zaprezentowana tysiącom przechodniów na nowojorskim Time Square. Obie wokalistki można było zobaczyć na ogromnym billboardzie w ramach kampanii Spotify EQUAL.

Zdjęcie Ewy Farnej zobaczył tysiące przechodniów w Nowym Jorku /VIPHOTO /East News

Reklama

Inicjatywa EQUAL Spotify ma na celu wsparcie utalentowanych artystek w branży muzycznej. Akcja obejmuje szeroko zakrojoną promocję w sieci, która ma dać szansę lokalnym artystkom na międzynarodową karierę.

Reklama

Polskimi przedstawicielkami w całej akcji są m.in. Ewa Farna, Luna i Monika Brodka.

"Magia jest wokół nas i każdy może ją poczuć! EQUAL to niezwykłe wydarzenie, które każdej z nas pozwala poczuć się wyjątkowo. Idealny moment na to by pokazać, jak jesteśmy różne i jaką razem mamy siłę. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę reprezentować polskie artystki w tak ważnej akcji. Polska ma twarz kobiety i to jest piękne" - mówiła Luna.

Akcja Spotify zatacza coraz szersze kręgi i dzięki temu Ewa Farna i Monika Brodka otrzymały swoje reklamy na Times Square.

"Ciało, wreszcie nie chcieli go zmniejszać... W takich wypadkach lubię, jak jest grubo" - napisała na Facebooku Ewa Farna. Billboardem na Manhattanie pochwaliła się też wytwórnia wokalistki.



Instagram Post

Krótko po Ewie Farnej, na Times Square przechodnie mogli zobaczyć twarz Brodki.

"Patrzę na przechodniów z legendarnego Time Square... Serio, trochę nie mogę uwierzyć" - napisała artystka.



Instagram Post

Przypomnijmy, że w maju ukazał się nowy album Brodki "Brut".

"’Brut’ to wyjątkowo smaczny kąsek, odwołujący się do czasów, gdy utwory wymagające i mniej oczywiste potrafiły jeszcze walczyć na listach przebojów. Brodka znów udowodniła, że jest marką samą w sobie" - komplementował artystkę nasz recenzent.

Ewa Farna obecnie pracuje nad nowym albumem. Promuje go głośny singel "Ciało", który w ciągu trzech tygodni obejrzano 1,5 miliona razy.