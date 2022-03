Evil zaprasza do lektury "Book Of Evil"

"Book Of Evil", pierwsza od siedmiu lat płyta heavymetalowego Evil z Kopenhagi, powstała w duńskich studiach Hellfire i Antfarm pod okiem renomowanego producenta Tue Madsena, który odpowiadał również za miks.

"Stworzyliśmy ten album w duchu lat 80., ale ze współczesnym nastawienie" - powiedział Freddie Wolf, gitarzysta formacji Evil, której początki sięgają pierwszej połowy lat 80.

Następca debiutanckiej płyty "Shoot The Messenger" (2015 r.) będzie mieć swą premierę 27 maja pod banderą rodzimej wytwórni From The Vaults (CD, na winylu, cyfrowo). Pod koniec stycznia Duńczycy podzielili się z fanami "Evil Never Dies", pierwszym singlem z nowego albumu. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo EVIL - Evil Never Dies (lyric video)

Oto program longplaya "Book Of Evil":

1. "Intro (A Terrible Thing)"

2. "Divine Conspiracy"

3. "Evil Never Dies"

4. "Future Denied"

5. "The Raven Throne"

6. "King Of The Undead"

7. "Beyond Mind Control"

8. "Sanctuary"

9. "Storm Warning"

10. "Evils Message"

11. "Book Of Evil".