Evergrey: Album "A Heartless Portrait (The Orphean Testament)" gotowy

"A Heartless Portrait (The Orphean Testament)", 13. album prog / powermetalowego kwintetu z Goeteborga, zarejestrowano w miejscowym studiu Top Floor we współpracy z inżynierem dźwięku Jakobem Herrmanem. Następcę płyty "Escape Of The Phoenix" z 2021 roku wyprodukowali Tom S. Englund, grający na gitarze wokalista Evergrey, oraz Jonas Ekdahl, perkusista zespołu. Miksem i masteringiem zajął się duński fachowiec Jacob Hansen (Volbeat, Destruction, Epica). Okładkę zaprojektował grecki artysta Giannis Nokos z Remedy Art Design.

"A Heartless Portrait (The Orphean Testament)" będzie pierwszym albumem Szwedów w barwach nowego wydawcy - austriackiej Napalm Records. Wcześniej Evergrey związani byli z kilkoma niemieckimi wytwórniami, w tym z InsideOut Music, Steamhammer i AFM.

Nowy longplay Evergrey trafi pod sklepowe strzechy 20 maja. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD (digipack), jako limitowany boks oraz dwupłytowy album winylowy. Swoje nowe dokonanie Szwedzi promować będą na wrześniowej trasie po Europie.

Na pierwszy singel z 13. płyty Evergrey wybrano rozpoczynającą ją kompozycję "Save Us". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "A Heartless Portrait (The Orphean Testament)":

1. "Save Us"

2. "Midwinter Calls"

3. "Ominous"

4. "Call Out The Dark"

5. "The Orphean Testament"

6. "Reawakening"

7. "The Great Unwashed"

8. "Heartless"

9. "Blindfolded"

10. "Wildfires".