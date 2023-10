evelina ross w nowym singlu "Tchórz". "Najszczersze wyznanie"

Twórcy singla eveliny ross "Tchórz" zapowiadają, że "to singel, który wpada w ucho wszystkim". "Jest jak do tej pory najszczerszym moim wyznaniem w piosence. Śpiewam w niej po prostu o sobie" - mówi artystka.

"O tym, co czuję, o tym, że są rzeczy, których żałuję w swoim życiu (między innymi wspomnianych w tekście niewykorzystanych szans). Szybkie tempo i radosna melodia w kontraście ze smutnym tekstem nie są przypadkowe. Ten zabieg ma dla mnie duże znaczenie i symbolizuje bałagan, który w sobie mam" - opowiada o piosence młoda wokalistka.

Reklama

Za produkcję utworu odpowiada Kuba Kruski, a za mix i master Piotr Przedbora.

Instagram Post Rozwiń

"W sieci uchodzę za osobę pozytywną, pełną energii, czasami mam nawet wrażenie, że za taką, która raczej nie ma żadnych zmartwień. To też jestem ja. Natomiast jest jeszcze ta druga strona medalu, którą świetnie udaje mi się ukrywać. Poczucie niższości, poczucie żalu, niesprawiedliwości. Mam się za tchórza, bo boję się miasta, boję się ludzi w tym mieście, boję się poruszać emocji, które w sobie tłumię. Nie stronię od dram - to podobno specjalność każdego zodiakalnego skorpiona. Paskudny mam ton, bo tyle razy siebie nienawidzę, tego jak brzmię, jak wyglądam, tego co mówię i myślę" - dodaje Ewelina Rosińska, skrywająca się za pseudonimem.



"Jestem pewna, że z moim tekstem utożsami się wielu odbiorców. W świecie Instagrama, pięknych obrazków, drogich wakacji czy nienagannej urody nietrudno o postawienie się w złym, a nawet najgorszym świetle. Życzę sobie, aby ta piosenka była pewnego rodzaju ukojeniem, lekarstwem i wsparciem dla moich odbiorców, aby uświadomiła im, że nie są w tym sami i ktoś gdzieś daleko, a może i nawet bardzo blisko" - zachęca wykonawczyni.

Piosenki można już posłuchać w serwisach streamingowych. W sieci pojawił się także klip do utworu, sprawdź!