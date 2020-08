Eurowizja pojawi się w USA. Kiedy premiera The America Song Contest?

Producenci stojący za Konkursem Piosenki Eurowizji pracują nad przeniesieniem formuły do USA.

The American Song Contest ma zadebiutować w 2021 r., kilka miesięcy po przyszłorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Rotterdamie.

W konkursie mają wziąć udział wykonawcy reprezentujący 50 stanów USA, którzy będą wykonywali oryginalne piosenki.



"Wyobraźcie sobie, że muzyka jest sportem olimpijskim i artyści z całego świata startują o złoto - tym jest Konkurs Piosenki Eurowizji" - przybliża Amerykanom ideę Anders Lenhoff, jeden z telewizyjnych producentów stojących za Eurowizją.

Zapowiedział, że w konkursie mogą wziąć zarówno amatorzy, jak i wykonawcy z kontraktami z czołowych wytwórni.

Konkurs w USA ma zostać podzielony na więcej etapów, niż to jest w przypadku Eurowizji, gdzie poza krajowymi preselekcjami odbywają się tylko dwa półfinały i wielki finał. W Stanach Zjednoczonych na początku ma zostać przeprowadzone od 5 do 10 odcinków z kwalifikacjami, a dopiero potem półfinały i finał.

"Unikatowe dziedzictwo Eurowizji liczy sobie już 65 lat, a światowa popularność konkursu ciągle rośnie. Nadszedł czas, by Ameryka doświadczyła tego spektaklu" - mówi Martin Österdahl, producent wykonawczy Eurowizji.

W ubiegłych latach podczas finałów Eurowizji gościnnie występowały takie amerykańskie gwiazdy, jak Madonna i Justin Timberlake.

26 czerwca premierę miał pełnometrażowy film o Eurowizji "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". W rolach głównych wystąpili: Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan oraz Dan Stevens.

"Dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić marzenia, biorąc udział w największym konkursie wokalnym świata" - czytamy w opisie dystrybutora.

Przez produkcję przewinęły się też gwiazdy Eurowizji: Conchita Wurst, Graham Norton, Salvador Sobral, Anna Odobescu, Bilal Hassani, Loreen, Alexander Rybak, Netta i Jamala, a także amerykańska wokalistka Demi Lovato.